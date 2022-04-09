TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0

09.04.2022 17:16
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında lider B. Düzcespor'u 4-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında lider B. Düzcespor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Fatih Söyler xx, Kaan Kaya xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xxx, Cuma Ali Üzüm xxx (Okan dk. 84 ?), Şeyhmus Abdulkadir Aksu xxx, Ömer Faruk Aydemir xxx (Ferhat dk. 80 ?), Fatih Kıran xxx (Seyid Ahmet dk. 80 ?), İlhan Aslanoğlu xxx, Ekrem Sütçü xxx, Ahmet Can Arık xxx (Muhammed Furkan dk. 80 ?), Kaan Güdü xxx, Fatih Kızılay xxx, Kadir Taşoğlu xxx (Eren Çinkilinç dk. 84 ?)

B. Düzcespor: Ersin Aydın xx, Dede Çelik xx, Semih Üstün xx, Samet Eker xx (Onur dk. 77 x), Oğuzhan Erdoğan xx, Recep Kalkan xx, Muhammet Enes Erdem xx, Timur Kosovalı xx (Murat dk. 77 x), Emre Bekir xx (Halil İbrahim dk. 77 x), Alperen Özşahin xx, Muhammed Rıdvan Özdemir (Muhammed Ali Barutcu xx)

Goller: Ahmet Can (dk. 41), Şeyhmus (dk. 50), Ekrem (dk. 69), İlhan (dk. 74) (HD Elazığ Karakoçan FK)

Kırmızı Kart: Semih Üstün (dk. 60) (B. Düzcespor)

Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan FK), Emre Bekir, Dede, Timur, Halil İbrahim (B. Düzcespor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0

YORUMLAR
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HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 4 B. Düzcespor: 0 - Son Dakika
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