TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 2 Bergama Belediyespor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 2 Bergama Belediyespor: 1

03.09.2022 20:32
TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 2 Bergama Belediyespor: 1

TFF 3. Lig'in ilk haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig'in ilk haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler x, Abdulkadir Yılmazoğlu xx, Murat Şimşek xx,

1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz xxx, Dede Çelik xx, Süleyman Olgun xxx, Mehmet Aslanboğa xx, Abdulkadir Kuzey xxx, Yunus Karadağ xxx, Ömer Faruk Acı xxx (Raif Gündoğdu dk. 59 xxx) Furkan Yıldırım xx, Erkam Kömür xx, Berkant Taşkıran xxx (Doğukan Bulut dk. 77 x), Kıvanç Salihoğlu xx (Tibet Öniz dk. 90 ?),

Bergama Belediyespor: Emir Akay xx, Abdurrahim Atalay Yıldırım xx (Efe Taylan Altunkara dk. 63 xx), Batuhan Nizam xx, Yunus Teke xx (Kağan Topçu dk. 63 xx), Bekir Can Sönmez xx (Berke Kayar dk. 82 ?), Ahmet Aslan xx, Yiğit Kerem xx, Murat Türkkan xx, Volkan Geyik xx, İsmail Kulet xx (Tuğcan Alp Öztürk x), Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Semih Emir Erdoğan dk. 82 ?)

Goller: Abdulkadir Kuzey (dk. 14), Raif Gündoğdu (dk. 66) (1984 Muşspor), Yiğit İsmail Gökoğlan (dk. 45+4) (Bergama Belediyespor)

Sarı kartlar: Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Süleyman Olgun, Dede Çelik, Furkan Yıldırım, Yunus Karadağ (1984 Muşspor), Yiğit Kerem, Volkan Geyik (Bergama Belediyespor)

Maç sonu açıklamalarda bulunan 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, "Takımımızı 15 gün gibi çok kısa bir zaman zarfında topladık. Hocalarımıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Hepsi çok kaliteli insanlar. Bu başlangıç. Türkiye'nin her yerindeki Muşluları, Muşspor'u desteklemeye davet ediyorum. Yeni bir başlangıç oldu. İnşallah devamı gelecek. Taraftarlarımızın 90 dakika takımımızı desteklemesi lazım. Muşspor bu sene her davranışıyla örnek bir takım olacak. Hedefimiz 2. Lig'e çıkmak" dedi. - MUŞ

YORUMLAR
500
TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi TFF binasına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli hakkında karar verildi TFF binasına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli hakkında karar verildi
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 2 Bergama Belediyespor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 2 Bergama Belediyespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement