Arguvan Belediyespor, sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Arguvan Belediyespor, sezona hazırlanıyor

11.08.2022 11:55
Arguvan Belediyespor, sezona hazırlanıyor

TFF 3. Lig takımlarından Arguvan Belediyespor'un Kulüp Basın Sözcüsü Ali İmran Marasalı, Arguvan Belediyespor'un Malatya'nın ve Malatyalıların takımı olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig takımlarından Arguvan Belediyespor'un Kulüp Basın Sözcüsü Ali İmran Marasalı, Arguvan Belediyespor'un Malatya'nın ve Malatyalıların takımı olduğunu söyledi.

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren TFF 3. Lig ekiplerinden Arguvan Belediyespor'da, Kulüp Basın Sözcüsü Ali İmran Marasalı, sezon başlangıcına kadar takımı hazır hale getirmek istediklerini ifade etti.

Yönetim, teknik ekip ve futbolcuların Arguvan'da bir araya geldiğini ve takımın sezon hazırlıklarına başladığını kaydeden Marasalı, "Sezona hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut oyuncularımız antrenmanlarını sürdürürken, transfer çalışmalarında da hızlı bir yol kat ettik. Listemizde yer alan oyuncularla görüşüyoruz. Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla birlikte sezona hazır hale geleceğiz" dedi.

Marasalı, 3.Lig'de Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ederek, "Arguvan Belediyespor, Malatyalıların takımıdır. Bu noktada herkesin desteğini bekliyoruz. Takım olarak Malatya'mızı 3.Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali İmran, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arguvan Belediyespor, sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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