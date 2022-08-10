Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı

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Eski günlerini mumla arayan Akhisarspor, sportif direktör koltuğundan istifa eden Bayram Ali Kaya'nın ayrılığı sonrası deprem yaşıyor. Yeşil-siyahlı ekipte 8 futbolcunun da kadro dışı kalması durumları daha da zorlaştırdı.

8 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Başkan adayı Mikail Kaplan'ın tesislere gelerek baklava ikram ettiği 8 futbolcu mevcut başkan Özbey tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu futbolcular arasında Yiğit Efe Düztaş, Halil Yeral, Yusuf Acer, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yavuz Serkan Özbakan ve Oğuzcan Kesgin yer alıyor.

YENİ BAŞKAN EVREN ÖZBEY OLDU

Yeşil-siyahlı ekipte cumartesi günü yapılan genel kurulda daha önce yerine iki kez kayyum atanan Evren Özbey tekrar başkanlık koltuğunu devraldı. Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, kulüpteki muhalif kesimin ise eski üyeliklerin yeniden açılarak seçime gidilmesini talep ettiği aktarıldı.