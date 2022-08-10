Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı

10.08.2022 14:47

TFF 3. Lig temsilcilerinden Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın tesislere gelerek baklava ikram ettiği 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Eski günlerini mumla arayan Akhisarspor, sportif direktör koltuğundan istifa eden Bayram Ali Kaya'nın ayrılığı sonrası deprem yaşıyor. Yeşil-siyahlı ekipte 8 futbolcunun da kadro dışı kalması durumları daha da zorlaştırdı.

8 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Başkan adayı Mikail Kaplan'ın tesislere gelerek baklava ikram ettiği 8 futbolcu mevcut başkan Özbey tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu futbolcular arasında Yiğit Efe Düztaş, Halil Yeral, Yusuf Acer, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yavuz Serkan Özbakan ve Oğuzcan Kesgin yer alıyor.

Akhisarspor'da başkan adayının getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı

YENİ BAŞKAN EVREN ÖZBEY OLDU

Yeşil-siyahlı ekipte cumartesi günü yapılan genel kurulda daha önce yerine iki kez kayyum atanan Evren Özbey tekrar başkanlık koltuğunu devraldı. Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, kulüpteki muhalif kesimin ise eski üyeliklerin yeniden açılarak seçime gidilmesini talep ettiği aktarıldı.

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Son Dakika Spor Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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