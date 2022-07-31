Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi

31.07.2022 12:09
Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka'nın giyeceği alternatif formayı taraftarlar belirledi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka'nın giyeceği alternatif formayı taraftarlar belirledi. Taraftarlar arasında forma tasarım yarışması açan Karşıyaka, sevenlerinden gelen onlarca tasarım içinden eleme yaptı. Tasarımları sosyal medyada yine taraftarların oylamasına sunan yeşil-kırmızılıların anketinde 14 bin 568 oy kullanıldı. Ankette taraftarların 3 bin 642 oy verdiği 2 numaralı tasarım birinci oldu. Karşıyaka, formayı yeni sezonda alternatif olarak maçlarda giyecek. Bolu kampını teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde sürdüren Karşıyaka, kamptaki son hazırlık maçında yarın Somaspor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi kampta daha önce Sapanca Gençlikspor'u 5-1, Arnavutköy Belediyespor'u da 2-1 yenmişti.


YORUMLAR
500
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı Karşıyaka Kerem'i açıkladı Karşıyaka Kerem'i açıkladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement