Karşıyaka alternatif stoper alacak - Son Dakika
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Karşıyaka alternatif stoper alacak

13.08.2022 11:29
Karşıyaka alternatif stoper alacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, alternatif stoper de almayı planlıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, alternatif stoper de almayı planlıyor. İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay ve kaleci Enes Kalyoncu, Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay ve geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çorum FK'dan ofansif orta saha Kerem Pala'yı alırken defansa hiç transfer yapmayan Karşıyaka, alternatif arıyor. Defans hattında yıllardır takımda forma giyen Cenk ve Metin'le sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, sakatlık ve ceza durumunda sıkıntı yaşamamak için bu bölgeyi de transferin son döneminde takviye etmek istiyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Altınordu, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka alternatif stoper alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka alternatif stoper alacak - Son Dakika
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