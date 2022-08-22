Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Karşıyaka, takıma başarıya endeksli ödeme sistemi getirdi. Bu sezon 2'nci Lig'e çıkmaktan başka hiçbir düşüncesi olmayan İzmir ekibinde yönetimin belirlediği sisteme göre futbolcular takımın performansına göre hakediş ve prim ödemesi alacak. Lige 2 haftadan az süre kala son hazırlıklarını yapan yeşil-kırmızılılar, 24 Ağustos Çarşamba günü Akhisar'da Akhisarspor ile özel maç oynayacak. İzmir temsilcisinde takımın en büyük gol umudu olarak transfer edilip Bolu kampında ayak bileğinden sakatlık yaşayan Emre Gemici, lig maratonu öncesi kilo fazlasını atarak form tutmaya çalışıyor.