Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem - Son Dakika
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Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem

22.08.2022 13:07
Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Karşıyaka, takıma başarıya endeksli ödeme sistemi getirdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Karşıyaka, takıma başarıya endeksli ödeme sistemi getirdi. Bu sezon 2'nci Lig'e çıkmaktan başka hiçbir düşüncesi olmayan İzmir ekibinde yönetimin belirlediği sisteme göre futbolcular takımın performansına göre hakediş ve prim ödemesi alacak. Lige 2 haftadan az süre kala son hazırlıklarını yapan yeşil-kırmızılılar, 24 Ağustos Çarşamba günü Akhisar'da Akhisarspor ile özel maç oynayacak. İzmir temsilcisinde takımın en büyük gol umudu olarak transfer edilip Bolu kampında ayak bileğinden sakatlık yaşayan Emre Gemici, lig maratonu öncesi kilo fazlasını atarak form tutmaya çalışıyor.


YORUMLAR
500
Karşıyaka'nın transferde acelesi yok Karşıyaka'nın transferde acelesi yok
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da başarıya endeksli sistem - Son Dakika
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