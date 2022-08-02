Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı

02.08.2022 11:25
Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'dan Veysel Karani Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'dan Veysel Karani Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ayvalıkgücü, kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki Veysel Karani Ünal'ın transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspordan kiraladığımız kanat oyuncumuz, 03.07.2001 doğumlu Veysel Karani Ünal takımımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Bergama Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Veysel, İzmir ekibinde 23 maça çıktı.


YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor başarıya inanıyor Nazilli Belediyespor başarıya inanıyor Efeler 09'da kaptana veda Efeler 09'da kaptana veda
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Veysel Karani, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
10:20 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:25:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement