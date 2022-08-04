Akhisarspor'da kongre yine ertelendi - Son Dakika
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Akhisarspor'da kongre yine ertelendi

04.08.2022 10:45
Akhisarspor'da kongre yine ertelendi

TFF 3'üncü Lig'e düşüp yönetimine 2 ay içinde ikinci kez kayyum atanan Akhisarspor'da 7 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan kongre, bazı üyelerin istinafa itirazı nedeniyle yine ertelendi.

TFF 3'üncü Lig'e düşüp yönetimine 2 ay içinde ikinci kez kayyum atanan Akhisarspor'da 7 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan kongre, bazı üyelerin istinafa itirazı nedeniyle yine ertelendi. Yeşil-siyahlılarda göreve gelen kayyum heyeti, daha önce olağan genel kurulun tarihini 7 Ağustos olarak belirlerken, bu tarihteki seçimde 500 civarında yeni üye adayının oy kullanamayıp ciddi ve geri dönülmez hak kayıpları yaşayacağı gerekçesiyle Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuru kabul gördü. Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi, itiraz üzerine kayyumların 7 Ağustos'a aldığı genel kurur kararını tedbiren durdurdu.

Kongrenin tarihi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne yeni üyeliklerin açılıp Akhisarspor'un ilk genel kurulunda oy kullanabilmesiyle ilgili yapılan başvurunun sonucu beklenecek. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kulübe yeni üyeliklerin açılmasıyla ilgili başvuruya onay verirse yeni üyeler seçimde oy kullanabilecek. Kulüpte 2 yıla yakın başkanlık yapıp takımın Spor Toto 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e düşmesine engel olamayan Evren Özbey'in yetkileri geçen aylarda 2 kez alınmıştı. Transfer yasaklısı takım, kayyum heyetinin kararıyla elindeki altyapı ağırlıklı mevcut futbolcularla antrenmanlara tesislerinde başlamıştı.


- Akhisar
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da kongre yine ertelendi - Son Dakika

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