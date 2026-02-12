TFF, 510 kişiyi PFDK\'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun süredir devam eden bahis soruşturması kapsamında yeni bir adım daha attı.

510 İSİM PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasonu, son 5 yılda profesyonel liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev alan 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.

FİZYOTERAPİSTİNDEN MASÖR VE DOKTORUNA KADAR

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

YENER İNCE VE SARUHAN KARAMAN DA LİSTEDE

Listede dikkat çeken iki isim yer aldı. Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe Kulüp Tercümanı Saruhan Karaman, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 510 isim arasında kendilerine yer buldu.

İşte PFDK'ye sevk edilen o isimler: