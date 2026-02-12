TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var - Son Dakika
Son Dakika
Spor

TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

TFF, 510 kişiyi PFDK\'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
12.02.2026 20:24
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bazı kulüp personellerini tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe Kulüp Tercümanı Saruhan Karaman da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun süredir devam eden bahis soruşturması kapsamında yeni bir adım daha attı.

510 İSİM PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasonu, son 5 yılda profesyonel liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev alan 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.

FİZYOTERAPİSTİNDEN MASÖR VE DOKTORUNA KADAR

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

YENER İNCE VE SARUHAN KARAMAN DA LİSTEDE

Listede dikkat çeken iki isim yer aldı. Galatasaray takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe Kulüp Tercümanı Saruhan Karaman, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 510 isim arasında kendilerine yer buldu.

İşte PFDK'ye sevk edilen o isimler:

Son Dakika Spor TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    Federasyonun kendi iç yapısına yönelik bahis ve şike soruşturması neden yapılmıyor 32 2 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    yine poşetsaray ve fb 10 12 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Taksim meydanında rock konserlerinden Hacıosmanların futbol patronluğuna.. Ne günah işledi bizim nesil Allahım? 16 1 Yanıtla
  • Mert Doğan Mert Doğan:
    aşçı vardı, o nerde :)) 3 0 Yanıtla
  • Suat Berk Suat Berk:
    Böyle fedaresyon başkanı görülmedi ortalığı fena dağıtıyor her sözü ile yer yerinden oynuyor:) şike dedi bahis dedi yer yerinden oynadı daha neler çıkacak neler :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
