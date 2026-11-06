TFF, 6-11 Kasım'da profesyonel ligde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı

TFF, 6-11 Kasım'da profesyonel ligde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım 2026'da oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre dileyen kulüpler müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım tarihlerinde, profesyonel liglerdeki maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 6 Kasım - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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