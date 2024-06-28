TFF, 6 Kulübe Daha Ulusal Lisans Verdi - Son Dakika
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TFF, 6 Kulübe Daha Ulusal Lisans Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye ulusal lisans verdi. Bu kararla birlikte toplamda 6 kulüp daha ulusal lisansa uygun bulundu.

28.06.2024 22:09
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.

Kaynak: AA

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