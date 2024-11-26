Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulüp ile Arda Turan ve Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Eyüpspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Bodrum FK, Beşiktaş ve Göztepe, çirkin ve kötü tezahüratı
Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, saha olayları
Fenerbahçe, Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Kayserispor, Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi
Çaykur Rizespor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi
Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic, kural dışı hareketi
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, talimatlara aykırı hareketi
Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sportmenliğe aykırı hareketi
Beşiktaş Kulübü görevlisi Hüseyin Erdinç Gültekin, talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı
Göztepe Kulübü görevlisi Gönenç Yafes Natik Katkat, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF, 8 Kulüp ve İki Teknik Direktörü PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika
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