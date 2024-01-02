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TFF Aday Hakem Kursları 6 ilde gerçekleştirildi - Son Dakika
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TFF Aday Hakem Kursları 6 ilde gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi'nin düzenlediği Aday Hakem Kursları, 6 ilde gerçekleştirildi. Başvuruların ardından 23 ilde başlayan kurslar, yenilenen sunumlar, mülakatlar, eğitimler ve testlerle devam etti. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılar, kısa bir süre içerisinde aday hakem olarak görev yapacak.

TFF Aday Hakem Kursları 6 ilde gerçekleştirildi
02.01.2024 - 12:11,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi'nin düzenlediği Aday Hakem Kursları 6 ilde gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Aday Hakem Kursları başlamadan önce 15-30 yaş aralığında toplam 9 bin 25 adayın başvurusu alındı. Sürecin ardından 22 Aralık itibarıyla da 23 ilde kurslar başlatıldı. 29-31 Aralık tarihlerinde ise kurslar, 6 ilde devam etti.

Yenilenen sunumlar, mülakatlar, yüz yüze eğitimler, online teorik sınavlar, saha uygulaması ve atletik performans testleriyle birlikte Aday Hakem Kursları'nın süreci yürütüldü.

Hakem Akademisi'nin Merkez Hakem Kurulu İl Hakem Kurulları ile iş birliği içerisinde düzenlediği Aday Hakem Kursları, 6 Ocak'ta 22 ilde devam edecek. Tüm bu süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, kısa bir süre içerisinde aday hakem olarak kariyerlerine başlayacak.

Kaynak: AA
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