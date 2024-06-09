Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç tebrik edildi.
TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF, Ali Koç'u Fenerbahçe başkanlığı için tebrik etti - Son Dakika
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