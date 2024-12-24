TFF Amatör Futbol Direktörlüğü Kuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Futbol Direktörlüğü kurulduğunu duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla kurulan Amatör Futbol Direktörlüğünün başına Zafer Şen'in getirildiği belirtildi.
Amatör Futbol Direktörlüğünün, amatör futbolun daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni yeteneklerin kazandırılması için projeler üreterek hayata geçireceği bildirildi. Amatör futbol liglerinin idari yapısının ve organizasyonunun yürütüleceği direktörlüğün çalışmalarına kısa sürede başlayacağı aktarıldı.
Amatör İşler Kurulu kararıyla Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) logosunun da değiştirildiği kaydedildi.
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