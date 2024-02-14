TFF, Ankaragücü\'nün maçlarını Eryaman Stadyumu\'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin ise başka bir statta iç saha müsabakalarına çıkacağı bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı Eryaman Stadyumu, zemininde yaşanan bozukluklar sebebiyle gündeme gelmişti. Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nün, 18 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelenin nerede yapılacağı konusunda yaşanan belirsizlik de sona erdi. TFF, Ankragücü'nün müsabakalarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi. Süper Lig'de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek" denildi. - İSTANBUL