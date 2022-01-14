Üye Girişi
TFF Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı - Son Dakika

TFF Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı

14.01.2022 15:33
TFF Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından, antrenör eğitimlerini destekleyecek şekilde organize edilen gelişim seminerlerinin ilki tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından, antrenör eğitimlerini destekleyecek şekilde organize edilen gelişim seminerlerinin ilki tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da 10-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen etkinlikte Antrenör Eğitim Danışmanı Bernhard Peters ve 21 Yaş Altı Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Levent Sürme, katılımcılara çeşitli konularda sunumlar yaptı.

Seminerde "Çağdaş Antrenörün Profili", "Liderlik, Liderin Vasıfları ve Liderden Beklentiler", "Saha İçi ve Saha Dışı Yönetim Anlayışı", "Modern Futbolda Teknik Heyet Modelleri", "Etkili Antrenman Metotları" gibi konular işlendi.

Oturumlarda teorik eğitimlerini alan katılımcılar, Riva'da kamp yapan 16 Yaş Altı Milli Takımı ile idman sahasında pratik çalışmalar gerçekleştirme olanağı da buldu.

Seminerin açılış günü etkinliklerini Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcıları Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de takip ederken, tüm oturumlar ve saha çalışmaları da Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas nezaretinde gerçekleştirildi.

TFF Antrenör Gelişim Semineri'ne Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Sinan Kaloğlu, Yalçın Ayhan, Ali Güneş, Barış Özbek, Orhan Şam, Farat Toku, Hayati Köse ve Selçuk Erdoğan katıldı.

Seminere ilişkin açıklamada bulunan Hamit Altıntop, "Daha önce de çeşitli kereler vurguladığımız gibi pandeminin pik yaptığı dönemde eğitmenlerimizi federasyonumuzun Riva'daki merkezinde topladık ve 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından antrenör eğitim müfredatımızı tamamıyla yeniledik. Değişen müfredatımızı da Eylül 2021'den itibaren uygulamaya başladık. Sorumluluk alanım dahilindeki antrenör eğitiminin önemine hep dikkat çektim. Antrenörlük öylesine ciddi bir meslek ki eğitiminizi tamamlayıp lisans aldığınızda öğrenme süreciniz sonlanmış olmuyor. Kendinizi sürekli güncel tutmanız gerekiyor. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz semineri de bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk antrenörlerin bilgilerini tazelemek ve onlara yeni bakış açıları kazandırmak için bu etkinliğin düzenlendiğini vurgulayan Altıntop, şunları kaydetti:

"Antrenörlerin çalışma yöntemleri ve antrenman metotları sürekli yenileniyor, teknik adam olarak çevrenizle iletişiminiz giderek daha fazla önem kazanıyor. Biz de antrenörlerimizin bilgi dağarcıklarını bu tür destekleyici organizasyonlarla zenginleştirip uluslararası platformda meslektaşlarıyla rekabet edecek hale getirmek istiyoruz. Bu noktada, futbolu yeni bırakmış isimlere, altyapı futbolu alanında çalışmaya istekli, ancak aktif görevleri olmayan camiamızdaki antrenörlere öncelik tanıdık ve kendilerini seminere davet ettik.

Antrenörlerimize değer veriyoruz ve onlara sahip çıkmak istiyoruz. Nasıl milli futbolcularımıza 'Bizim Çocuklar' diyorsak, bu antrenörlerimize de 'Bizim Hocalar' diyebiliriz. Yurt dışında belirli bir ücret karşılığında katılım sağlanabilen bu tür organizasyonları biz kendilerine bedelsiz olarak sunuyoruz. Onları ileriye taşımak amacındayız. Bu seminerlerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Gelecekteki oturumlarımızda yurt dışından, farklı ülkelerden de misafirleri ağırlama niyetimiz var."

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı - Son Dakika Spor


Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı         
15:43
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu         
12:38
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:28 "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:41 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi
14:31 Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
14:29 Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına
14:28 İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 15:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement