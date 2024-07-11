TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim - Son Dakika
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TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim

TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu, adaylıktan çekilmeyeceğini ve imza konusunda sorun olmadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, "Kesinlikle biz adaylıktan çekilmeyeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. 100'ün üzerinde imza topladık" dedi. Adaylıktan çekilen isimler hakkında da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz hayatımızda hiçbir zaman geri vites yapmadık ve yapmayacağız. Bu böyle bilinsin. Onlar çekilebilir ama biz yolumuz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

11.07.2024 17:53
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18 Temmuz'daki TFF Genel Kurulu'na sayılı günler kala İsmail Uyanık'ın ardından daha önce başkan adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, yaptığı yazılı açıklama ile TFF başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Bu gelişmler üzerine gözlerin çevrildiği İbrahim Hacıosmanoğlu, adaylığı ile ilgili Haber Global'a konuştu.

"KESİNLİKLE ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu, "Kesinlikle biz adaylıktan çekilmeyeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. 100'ün üzerinde imza topladık" dedi.

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim

"ALİ KOÇ HAKKINDA SÖYLEDİKLERİM GERİDE KALDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında söylediklerinin geride kaldığını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda tertemiz bir sayfa açmaya geliyoruz. Göreceksiniz Türk futbolu bizimle seyir değiştirecek. Daha önce Ali Koç hakkında söylediğim şeyler geride kaldı. O defterleri tekrar açmaya gerek yok. Kimseyle kavga etmeye değil barış ortamında Türk futbolunu yönetmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Adaylıktan çekilen isimleri değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz hayatımızda hiçbir zaman geri vites yapmadık ve yapmayacağız. Bu böyle bilinsin. Onlar çekilebilir ama biz yolumuz devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Turan Alan: Adamsın sen adam 26 34 Yanıtla
  • ferhat eser: Bence federasyon türkiyede kaldırılmalı direk uefaya bağlanmalıyız kararları uefa almalı Türk futboluyla ilgili bunlar bu işi beceremediler Adaleti sağlayamadılar 29 6 Yanıtla
    Cengiz kırlak: İnan fener 2011 de küme düşerdi ozaman 5 7 Azat Demir: öyle bişey mümkün mü ? mümkünse gerçekleşmeli muhakkak 6 2 ferhat eser: demokraside çare tükenmez azat kardeş 4 4 Ali Arat: yaw hehee 1 3 Azat Demir: hadi bakalım inşallah 2 2
  • Nazif Aslan: bu iş korkakların işi değil adamsın 9 11 Yanıtla
    Azat Demir: eğer olursa büyükekşi den iyi olur inşallah. bı fenerli olarak adaletli olmasını isterim öyle olacaksa inşallah o seçilir 13 2
  • Mesut Erdoğan: Türk futbolunun kaderine bakar mısınız? Şaka gibi şimd bu ikisinden birini mi başkan olacak…? 9 1 Yanıtla
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