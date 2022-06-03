TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği Vakfıyla toplantısı 5 saat sürdü Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, "Ne yapacaksak birlikte yapacağız, 'ben' demeyeceğiz, önemli olan Türk futbolunu en üst seviyeye getirebilmek." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri ile 5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükekşi, geçtiğimiz pazartesi günü başkan adaylığını açıkladığını hatırlatarak, "Bugün burada adaylığını açıklamış bir aday olarak, benim de daha önce 2 yıl Gaziantep Spor Kulübü Başkanlığı yaptığım için, içinde bulunduğum Kulüpler Birliği Vakfını ziyarete geldim. Burada sunumumu yaptım." diye konuştu.

"Önemli olan Türk futbolunu en üst seviyeye getirebilmek"

"İki yıl boyunca mücadele ettiğimiz, problem yaşadığımız mevzular. Özellikle pandemi döneminde kulüplerin mali yapıları darboğaza girdi. Bu konudaki görüşlerimi paylaştım." diyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlarımız büyük teveccüh gösterdiler. Güzel sohbet ettik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Sorunlarla birlikte mücadele edeceğimizin, birlikte olacağımızın özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü ne yapacaksak birlikte yapacağız, 'ben' demeyeceğiz, önemli olan Türk futbolunu en üst seviyeye getirebilmek. Sadece süper lig yok, diğer ligler de var. Önümüzdeki hafta ikinci, üçüncü lig kulüplerimizle bir araya geleceğim. Özellikle amatörlerle ilgili neler yapabileceğimizin üstünde duruyoruz. Türk futbolu için neler yapabileceğimiz konusunda çalışmaları hep beraber yapacağız. Şu ana kadar 200 delegenin imzasını aldık, bu da bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzu gösterir. İçlerinden biri olarak bir çok konuda mutabık kaldık. Sorunları bildiğim için kulüp başkanları teveccüh gösterdiler. İnşallah seçimlerde en güzel şekilde bayrağı alıp daha ilerilere götürerek gerek süper lig, gerek diğer liglerle ilgili neler yapabileceğimizi, hep birlikte el ele vererek, güzel bir ortam içinde ortaya çıkarmak istiyoruz."

Mehmet Büyükeşki, Türkiye'nin futbol imajını daha yukarı götürmeleri, marka imajını artırmaları gerektiğini de vurgulayarak, "Gerek harcama limitleri, gerek yabancı sayısı, gerek hakem, temsilci konularında birlikte hareket ederek birlikte çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ülkemize ve şahsıma hayırlı olmasını diliyorum. Gösterilen teveccüh beni son derce sevindirdi." diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: "Mevcut başkanlar tarafından söyledikleri ilgiyle karşılandı"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Kulüpler Birliğinin bugüne kadar yaptığı en uzun toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydederek, vakıf olarak toplantıda, haziran ayı itibariyle seçimli genel kurul kararı aldıklarını söyledi.

Görev süresinin haziran ayında tamamlanacağını da anlatan Ağaoğlu, TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin 200'e yakın delegenin imzasını aldığını, Büyükekşi'nin Türk futbolunun, kulüplerin ve süper ligin sorunlarını çok yakından bildiğini aktardı.

"Kendileri, tecrübeli, ülke futbolu hakkında birikimleri olan bir isim." diyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun bütün segmentlerinin, kalemlerinin sorunlarını bilen, içinde de yaşayan bir insan olarak planlarını ve projelerini aktardı. Mevcut başkanlar tarafından söyledikleri ilgiyle karşılandı. Hepimizin yaşadığı sorunlar. Daha sonra bütün başkanlar sırasıyla söz aldı, o yüzden toplantı biraz uzadı. Başkanlarımız sorunları ve çözüm yollarını, kulüp başkanlarının gözüyle, kendilerine ilettiler. Sürecin hayırlı olmasını, seçimlerin ülke futboluna, Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını temenni ederekten toplantıyı bitirdik."

Ağaoğlu, kulüp başkanlarından birisinin özellikle TFF olağan genel kurulu öncesi, yönetim kurulu değişeceğine göre etik olarak diğer kurulların da değişmesi gerektiğini rica ettiğini ve bunun için başkanlık seçimini takip eden gün veya hafta istifa ederek yeni başkanın elini rahatlatması gerektiği yönünde düşüncelerini ilettiğini de ifade etti. Ağaoğlu, kendilerinin de bunu çok açık olarak ifade ettiklerini belirtti.

Servet Yardımcı'nın TFF başkanlık adayı olup olmayacağıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını anlatan Ağaoğlu, bir gazetecinin Ali Koç'un, "TFF başkanlığına tek aday çıkması bizim ayıbımız" sözüne katılıp katılmadığına ilişkin sorusuna karşılık da şu cevabı verdi:

"O ifadesiyle neyi söylemiş olduğunu bilemem, yorum yapamayacağım. Federasyon başkanlığı yaptım, uzun zamandır da futbolun içindeyim. Tek aday varsa orada işler zor demektir. Eğer işler yolundaysa, idari sıkıntı yaşanmıyorsa, finansal sorun yoksa, öyle bir kurumda istifa da söz konusu olmaz. Birden fazla adayın ortaya çıkması da doğaldır ama tek bir aday çıkıyorsa, seçime 14 gün kalmasına rağmen başka adaş çıkmıyorsa, anlayın ki orada işler bir hayli zor demektir. Kolay kolay da kimse aday olma cesaretini gösteremiyor. Bu da doğaldır. Bunu ayıp olarak değerlendirecek bir konumda değilim."