TFF Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu, divan başkanlığına yönetim kurulu listelerini verdi. Divan Başkanı Mehmet Baykan da Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun listelerini salonda delegelere okudu.

Buna göre TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

" Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan."

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin asil listesinde yer alan isimler ise şu şekilde:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen." - ANKARA