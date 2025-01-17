TFF Başkan Vekili Kazancı'nın Fotoğraf Seçimi - Son Dakika
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Spor

TFF Başkan Vekili Kazancı'nın Fotoğraf Seçimi

TFF Başkan Vekili Kazancı\'nın Fotoğraf Seçimi

Ceyhun Kazancı, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

17.01.2025 09:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Ceyhun Kazancı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde tercihi "Sevinçten havalarda" oldu

Ceyhun Kazancı, "Spor" kategorisinde oyunu Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" fotoğrafından yana kullandı.

Kazancı, sporda Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı olan Prometeon İspanya yarışında dünya şampiyonu olduğu anı içeren fotoğrafı seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Kazancı, "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'ın "Uzaya uğurlarken" fotoğrafını oyladı.

Kazancı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafından yana kullanırken, "Günlük hayat" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy verdi.

"Toprak Razgatlıoğlu'nun başarıları takdire şayan"

Ceyhun Kazancı, oylama için hayatın farklı dallarından çok özel fotoğraflar seçildiğini belirterek "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Her kategoride ilgimi çeken fotoğraflar oldu. Bir spor insanı olarak futbol dışı bir fotoğraf seçmek istedim. Toprak Razgatlıoğlu'nun başarıları takdire şayan. Ülkemizde çok büyük sporcu yetişiyor. Zaten kendisi zirvede. İlerleyen yıllarda başarılarıyla bütün dünya ondan söz edecek. Büyük bir gururla onu takip ediyoruz. Ülkemizi çok güzel temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkan Vekili Kazancı'nın Fotoğraf Seçimi - Son Dakika

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