TFF Başkanı Ahmet İbanoğlu, Halil Umut Meler ve ekibini kutladı - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı Ahmet İbanoğlu, Halil Umut Meler ve ekibini kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'u Frankfurt'taki otellerinde ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı. İbanoğlu, hakemlerin form durumlarının ve morallerinin yüksek olduğunu belirterek gelecek maçlar için umutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, EURO 2024 için Almanya'da bulunan A Milli Takımı'nın başarılarıyla milletimizin yüzünü güldüreceğine inandığını da dile getirdi.

24.06.2024 20:10
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'u Frankfurt'taki otellerinde ziyaret etti ve ilk iki maçtaki başarılarından dolayı kutladı.

İbanoğlu, şimdiye kadar oynanan müsabakalardaki başarılarından dolayı Meler ve ekibini tebrik ederek turnuvanın sonuna kadar başarılar diledi. Hakemlerin form durumlarının ve morallerinin yüksek olduğunu belirten MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, bu durumdan mutlu olduğunu ve gelecek maçlar için de umutlu olduğunu ifade etti.

Ayrıca 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'da bulunan A Milli Takımı'nın bir üst tura çıkarak yeni başarıları ile milletimizin yüzünü güldüreceğini ve yeniden bayram havası yaşanacağına olan inancını da ifade etti.

Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda atandıkları E Grubu'ndaki Belçika - Slovakya ve D Grubu'ndaki Polonya - Avusturya müsabakalarını yönetti. Ayrıca, 25 Haziran 2024 Salı günü oynanacak olan C Grubu'ndaki İngiltere - Slovenya maçında Halil Umut Meler dördüncü hakem, Mustafa Emre Eyisoy ise rezerv yardımcı hakem olarak atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Ahmet İbanoğlu, Halil Umut Meler ve ekibini kutladı - Son Dakika

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