TFF Başkanı Büyükekşi'den Ceferin'e ziyaret - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi'den Ceferin'e ziyaret

05.10.2022 16:12
TFF Başkanı Büyükekşi'den Ceferin'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. UEFA Üye Federasyonlar Direktör Vekili Thierry Favre ve UEFA Yönetim Ofisi Müdürü İlker Uğur da görüşmede bulundu.

Daha önce UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Helsinki'de bir araya gelen Başkan Mehmet Büyükekşi ve Aleksander Ceferin, Türk futbolu ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri değerlendirdi. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için yapılan çalışmaların gözden geçirildiği buluşmada, TFF ile UEFA arasında yapılacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başta kadın futbolu olmak üzere yapılacak ortak çalışmaların gündeme geldiği toplantıda geleceğe dair projeler paylaşıldı.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin'e ismi yazılı A Milli Takım forması hediye etti. UEFA Başkanı Ceferin de ziyaretin anısına Mehmet Büyükekşi'ye imzalı futbol topu takdim etti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi'den Ceferin'e ziyaret - Son Dakika

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