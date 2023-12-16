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TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı

Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından hakemlerin ne yapacağı merak konusuydu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı.

16.12.2023 - 00:44,  Güncelleme: 01:15
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Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı gün maçlar süresiz olarak ertelenmişti. Hakemlerin nihai kararının ne olacağı merak konusu olurken gizem bugün çözüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştiren hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı.

HAKEMLER MAÇLARA ÇIKACAK

TRT Spor'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı belirtildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı aktarıldı. Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyon ise iptal edildi. Hakemler bu gece ya da yarın sabah evlerine dönecek.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maça çıkma kararı aldı

Öte yandan TFF Başkanı Büyükekşi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurmuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maça çıkma kararı aldı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etmişti.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maça çıkma kararı aldı

HAKEMLER PROTESTO BAŞLATMIŞTI

Hakem Meler'e saldırı sonrası Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden hakemlere maça çıkmamaları için çağrı yapılarak "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün hakem camiası olarak birlik olma günüdür." ifadelerine yer verilmişti.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maça çıkma kararı aldı

FARUK KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Koca dahil 3 kişi tutuklanmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Koca, Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyerek Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maça çıkma kararı aldı

2002-2011 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapan Koca, üyesi olduğu AK Parti tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Koca, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçeyle partiden istifa etmişti.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maça çıkma kararı aldı

TFF, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Hakem Meler'e saldırı yapılması nedeniyle ligleri süresiz ertelemişti.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı - Son Dakika
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