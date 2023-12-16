TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı

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TRT Spor 'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı belirtildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı aktarıldı. Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyon ise iptal edildi. Hakemler bu gece ya da yarın sabah evlerine dönecek.

Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca 'nın Hakem Halil Umut Meler 'e yumruk attığı gün maçlar süresiz olarak ertelenmişti. Hakemlerin nihai kararının ne olacağı merak konusu olurken gizem bugün çözüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştiren hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etmişti.

HAKEMLER PROTESTO BAŞLATMIŞTI

Hakem Meler'e saldırı sonrası Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden hakemlere maça çıkmamaları için çağrı yapılarak "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün hakem camiası olarak birlik olma günüdür." ifadelerine yer verilmişti.

FARUK KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Koca dahil 3 kişi tutuklanmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Koca, Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyerek Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

2002-2011 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapan Koca, üyesi olduğu AK Parti tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Koca, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçeyle partiden istifa etmişti.

TFF, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Hakem Meler'e saldırı yapılması nedeniyle ligleri süresiz ertelemişti.