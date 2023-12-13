 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi?

Türk futbolunu sarsan yumruk olayı sonrası kameraların karşısına geçen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene Bağcılar Gençlergücü kulübünün karıştığı bir darp olayının ardında ligden düşürülmesini örnek gösteren bir muhabirin ''Ankaragücü ile ilgili de böyle bir karar çıkar mı?'' sorusuna Büyükekşi, ''Faruk Başkanımızı tanıyoruz, böyle bir kişi değildi. Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Konuyla ilgili kararı PFDK verecek'' yanıtını verdi.

13.12.2023 - 15:02,  Güncelleme: 15:10
Abone Ol

2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle 2 avanesiyle birlikte sahaya dalan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaralanan Meler hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyle birlikte gözaltına alınan Başkan Koca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TFF BAŞKANI KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Türk futbolunu sarsan skandalın ardından kameraların karşısına geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"FARUK BAŞKANIMIZI TANIRIZ, BÖYLE BİR KİŞİ DEĞİLDİ"

Basın toplantısına katılan bir muhabirin "Geçen sene Bağcılar Gençlergücü takımı aynı şekilde hakeme bir darp olayı gerçekleşti ve olaylar oldu. Ve o takım bir alt lige düşürüldü. Biraz evvel açıkladınız aslında PFDK buna yani cezalara karar verecek dediniz ama sizin görüşünüz bu emsal kararlara göre mi olacak veya farklı mı olacak?" sorusuna TFF Başkanı Büyükekşi şu yanıtı verdi; "Aslında olaya şu açıdan bakmamız çok önemli. Buradaki olay, biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı da tanıyoruz, böyle bir kişi değildi, siz de tanıyorsunuz mutlaka. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz ama bizim konumuz bu değil şu anda.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.

"BİZİM PFDK'YA 'ŞUNU ŞÖYLE YAPIN' DEME YETKİMİZ YOK"

Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Biz gerekeni yaptık. Hem Faruk Bey ile ilgili hem de Ankaragücü ile ilgili. Şimdi disiplin kurulumuz geçtiğimiz sene ne karar verdi, içtihatler ne? Bu kulüpleriyle ilgili düşüncelerine onlar karar verecekler. Şu anda bizim onlara şunu şöyle yapın deme yetkimiz yok, biz hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz.

"BENİM BİR KARAR BİLDİRMEM SON DERECE YANLIŞ OLUR"

Bizim de üst kurulumuz Tahkim'dir. Oraya gidilir eğer onlar bir düzeltme yapmak isterse yapar onun dışında benim burada bir karar bildirmem son derece yanlış olur. Onun için bu konuda bir söz sarf etmek istemiyorum."

TFF Başkanı Büyükekşi\'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi?
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Sayın büyükekşi Ankara gücü kulüp yönetiminin kurbanı edilemez kulüp Ankara halkına aittir burada başkanı koruma iç güdüsü vardır ne demek Faruk başkan böyle biri değildir ne demek istiyorsunuz bu olayı meşru mu kabul edelim bu yüce mahkemeye ve Türk halkına vicdani bir haksızlıktır cezası neyse çekmeli ve 5 yıl sahalardan men ve kulüp başkanlığı düşürülmesi kamu oyuna Yanıtla 6 3
  • Serkan Basar: şahsi bir eylem binlerce taraftarı olan bir kulübe maledilemez Yanıtla 12 15

Türkiye Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi? - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement