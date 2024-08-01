TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcilerini kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcilerini kabul etti. Ziyarette, Hacıosmanoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen kulüp başkanları ve temsilcilerine teşekkür edildi.

01.08.2024 18:27
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TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile temsilcileri, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyarete gelen kulüp başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yeni sezon başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

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