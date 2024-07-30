TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Görüşmede, FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek için FIFA ve TFF iş birliğinin önemine vurgu yaparken, Hacıosmanoğlu ise TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını ve ülke futbolunu geliştirmek için iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

30.07.2024 16:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın Paris'teki merkezinde gerçekleştirilen görüşmede; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ceyhun Kazancı ile Lale Cander, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov'un da yer aldığı belirtildi.

Infantino'nun, TFF başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek başarılar dilediği aktarılarak, "Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF iş birliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti." denildi.

Hacıosmanoğlu'nun ise görüşmede, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirip, futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde güven ortamını sağlayarak ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirttiği aktarıldı.

Görüşmede Hacıosmanoğlu'nun, Infantino'ya sırtında ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım forması hediye ettiği kaydedildi.

TFF, Infantino tarafından Başkan Hacıosmanoğlu'na, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için davet mektubu gönderildiğini daha önce duyurmuştu.

Kaynak: AA

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