TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Manisa FK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Manisa FK'yı Ziyaret Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Manisa FK\'yı Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa FK'yi ziyaret ederek tesisin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

09.09.2024 14:48
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu'nu, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, tesisin etrafında gördüğü manzaranın kendisini hayretler içinde bıraktığını söyledi.

Tesise engellerin üzerinden atlayarak girdiklerini anlatan Hacıosmanoğlu, "Bir anlam veremedim. Yetkililerle bugün konuşacağım. Burası ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış, kardeşlik iklimine yakışıyor. Biz futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz. Bu görüntüler çok çirkin. Yetkililerle bu konuda görüşme yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra tesisi gezen Hacıosmanoğlu, kulüp yetkilileriyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Manisa FK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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