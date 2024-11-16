TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Mamur'a Ziyaret - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Mamur'a Ziyaret

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'ndan Mamur\'a Ziyaret

A Milli Takım'ın maçı öncesi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayseri'de eski başkan Mamur'un kabrini ziyaret etti.

16.11.2024 12:46
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

Şehir Mezarlığındaki ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve asbaşkanı Nurettin Açıkalın katıldı.

Ali Çamlı'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette dualar edildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Hacıosmanoğlu, Recep Mamur ile aynı dönem başkanlık yaptıklarını ve dost olduklarını belirterek, "Hatta o zamanlar aramızda geçmeyen bir konuyu geçmiş gibi lanse ettiler. Bir ay sonra burada maça geldik. Kayseri ile Trabzon her zaman kardeş şehir zaten. Kendisi yeni çiftlik evi yapmıştı, 'Başkanım, millete nazire olsun diye ilk açılışını seninle yapalım.' demişti, yemek vermişti. Kayseri'ye gelince de Ali başkanımla beraber ziyaret edelim, duamızı okuyalım, yad edelim istedik. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

A Milli Takım'ın dün kentte coşkuyla karşılandığını belirten Hacıosmanoğlu, "Kayseri halkına ve organizasyonu yapanlara teşekkür ediyoruz. Herhalde futbolcularımız da otobüsün önündeki o atların ihtişamını görüp sahada benzer performans sergiler ve buradan Karadağ'a turistik seyahate gideriz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da Hacıosmanoğlu'nun vefalı biri olduğunu dile getirdi.

Eski başkanları Recep Mamur'un mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Çamlı, "Ben kendisinden çok şey öğrendim. Kayserispor'u yönetmeyi de ondan öğrendim. Güzel bir insandı. Şahsım ve yönetimim adına ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

A Milli Takım'ın kentte büyük bir coşkuyla karşılandığını aktaran Çamlı, "Göğsü kabarmayan insan kalmamıştır. Valiliğin, emniyetimizin ve büyükşehir belediyemizin organizasyonu için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Mamur'a Ziyaret - Son Dakika

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