TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Kütahya\'da Maç İzledi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877 maçını izlemek için Kütahya'ya geldi.

Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya'ya verdiği söz doğrultusunda Kütahya'yı ziyaret eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Belediye Kütahyaspor - Bornova 1877 maçını tribünden izledi. Karşılaşmayı seyretmeye gelenler arasında Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya'da yer aldı. Kütahyaspor, 3-0 öne geçtiği mücadelede 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibine karşı üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. - KÜTAHYA