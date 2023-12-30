 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi

Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riyad'da kaldığı otelde fenalaştı. Otele ambulans ve doktorlar geldi. Büyükekşi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

30.12.2023 - 00:02,  Güncelleme: 00:27
Abone Ol

Süper Kupa'nın iptal olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kısa süreli fenalık geçirdi.

DEV FİNAL ERTELENDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve tişörtlerine onay vermemesi üzerine iptal edildi.

BÜYÜKEKŞİ FENALAŞTI, AMBULANS VE DOKTORLAR GİTTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad'da kaldığı otelde bir anda fenalaştı. Otele ambulans ve doktorlar gitti. Yapılan ilk kontrollerin ardından Büyükekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF, İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mehmet Büyükekşi ile ilgili gece yarısı açıklama geldi. TFF yetkilileri, Mehmet Büyükeşi'nin istifa ettiği ve sağlık durumunun kötü olduğu haberlerini yalanladı. Büyükekşi'nin tansiyonu yükseldiği için doktorların geldiği, durumun kontrol altında olduğu ve tedbir amaçlı ambulansın Riyad'daki otelin önünde beklediği öğrenildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad\'da kaldığı otele ambulans geldi
YORUMLAR (4)
  • Müge Tan: İstifa edemeyince bayılayım mı dedi acaba Yanıtla 169 9
  • Suat Aktaş: Reklamın iyisi kötüsü olmaz, Türk futbolunu süper tanıtıyorsun başkan. Sakın öleyim deme Yanıtla 65 8
  • fehmi gullu: Öncelikle geçmiş olsun yad ellerde rahatsızlığından dolayı umarım farkına varılır insanın evi gibisi yoktur diye Yanıtla 35 10
  • Ali Arslan: Görevde kalmak için bu çareyi buldu sanırım Yanıtla 17 0

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi - Son Dakika


01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 01:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement