TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad\'da kaldığı otele ambulans geldi

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Süper Kupa'nın iptal olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kısa süreli fenalık geçirdi.

DEV FİNAL ERTELENDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve tişörtlerine onay vermemesi üzerine iptal edildi.

BÜYÜKEKŞİ FENALAŞTI, AMBULANS VE DOKTORLAR GİTTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad'da kaldığı otelde bir anda fenalaştı. Otele ambulans ve doktorlar gitti. Yapılan ilk kontrollerin ardından Büyükekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF, İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mehmet Büyükekşi ile ilgili gece yarısı açıklama geldi. TFF yetkilileri, Mehmet Büyükeşi'nin istifa ettiği ve sağlık durumunun kötü olduğu haberlerini yalanladı. Büyükekşi'nin tansiyonu yükseldiği için doktorların geldiği, durumun kontrol altında olduğu ve tedbir amaçlı ambulansın Riyad'daki otelin önünde beklediği öğrenildi.