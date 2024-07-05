TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merih Demiral'a verilen cezayı kabul etmiyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Türkiye- Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezasını kabul edilemez, hukuki ve siyasi bir karar olarak gördüklerini belirtti.

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Büyükekşi, "UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz. UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketin siyasi olmadığının altını çizen Mehmet Büyükekşi, şu görüşleri paylaştı:

"Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret Türklerin yüzyıllardır kullandığı, Türklüğü sembolize eden bir işarettir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen ve yarın Hollanda ile yarı finale yükselme maçına çıkacak A Milli Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez. Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği, UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı savunma dosyamızın değerlendirilmediği, savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır. Taraflı ve adaletsiz olan bu karar, tüm milletimizi derinden hayal kırıklığına uğratmıştır."

"Ülkemize karşı bir çifte standart uygulandığının en güçlü göstergesidir"

Merih Demiral hakkında alınan kararın medya kuruluşlarına sızdırılmasından rahatsızlık duyduklarını da vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu tür eylemler, sürecin siyasi platforma çekildiği yönündeki şüphelerimizi desteklemektedir. Tribünlerdeki ırkçı davranışlar da dahil olmak üzere çok daha ciddi ihlaller için verilen para cezaları ve ertelenmiş cezalarla karşılaştırıldığında, bu iki maçlık men cezası son derece orantısızdır. Bu tutarsızlıklar maalesef ülkemize karşı bir çifte standart uygulandığının en güçlü göstergesidir. Ancak büyük Türk milletinin en büyük karakteristik özelliklerinden biri, adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında tek vücut olmayı başarmasıdır, tüm bu haksızlıklara karşı sadece Türk Milli Takımı olarak değil, ulus olarak ayağa kalkarız. Bu her zaman böyle olmuştur ve yarın akşam Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda da sportif performansımızla bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz."

Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece futbolun güzelliklerinin parlamasını istediğimiz bu güzel günlerde, haklı savunmamızı en detaylı ve kapsamlı şekliyle yaptık. Lakin bu haksız kararın, ikinci evimiz olarak gördüğümüz Berlin'deki tutkulu taraftarlarımızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde, art niyetli provokasyonlara karşı dikkatli olarak, bugüne kadar olduğu gibi takımımızın arkasında durmaya teşvik edeceğine eminim."