TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland Büyükelçisi'ni ziyaret etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland Büyükelçisi\'ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 74'üncü FIFA Kongresi için Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Serap Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette, başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ve Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı. Büyükekşi, Büyükelçi Serap Ersoy ve eşi Adnan Ersoy'a teşekkür ederek A Milli Takım forması hediye etti.

17.05.2024 14:29
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74'üncü FIFA Kongresi için Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Serap Ersoy'u ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Büyükelçi Serap Ersoy ve eşi Adnan Ersoy'a ev sahipliği için teşekkür ederek A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA

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