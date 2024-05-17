TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland Büyükelçisi\'ni ziyaret etti

Spor

74'üncü FIFA Kongresi için Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Serap Ersoy'u ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Büyükelçi Serap Ersoy ve eşi Adnan Ersoy'a ev sahipliği için teşekkür ederek A Milli Takım forması takdim etti.