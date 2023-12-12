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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaralanan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaralanan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve tedavisi süren hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Büyükekşi, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, saldırının unutulmaması gerektiğini ve suçluların cezalandırılması için önemli görüşmeler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, EURO 2032'nin tehlikede olmadığını ve Türkiye'de futbolun sorunsuz bir şekilde devam etmesi hedeflendiğini ifade etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaralanan hakem Halil Umut Meler\'i ziyaret etti
12.12.2023 - 13:50,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından uğradığı saldırı sonucu yaralanan ve Ankara'daki özel bir hastanede tedavisi süren hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükekşi, "Gerekli açıklamaları dün yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik. Anında, hızlı bir şekilde gece toplandık ve sabah Ankara'ya geldik. Allah'a şükürler olsun hocamızın sağlık durumu gayet iyi ve inşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük yavrusu var ve ailesinin yanına, İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Keşke bu tür konularla burada olmasaydık. Bu işin kesinlikle unutulmaması lazım, milat olması lazım. Buraya gelmemiz 'geçmiş olsun' için değil. Gençlik ve Spor Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız ile önemli görüşmeler yapacağız. Suçluların ve buna sebep veren tüm paydaşların kendilerine gelmelerini talep ediyorum" dedi,

'EURO 2032'NİN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Liglerin ne zaman devam edeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Büyükekşi, "Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Burada bütün konuları açıklığıyla konuşacağız. Toplantıda ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, iki hafta sonra tekrar eski haline gelmesini kabul etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İtalya'yla ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tehlikede olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Büyükekşi, "EURO 2032'nin alınması söz konusu değil. Ceferin aradı, yanımızda olduğunu söyledi. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeler yapılmasın. Hedefimiz; Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir" dedi.

'ŞU AN HAKEMLERİMİZİNİ RUH SAĞLIĞI ÖNEMLİ'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanıp, oynanmayacağıyla ilgili soruya da Büyükekşi, "Şu anda bunlar gündemimizde değil. Şu an hakemimiz önemli, hakemlerimizin ruh sağlığı önemli" cevabını verdi.

Büyükekşi ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü'yle olaydan sonra bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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