TFF Başkanından VAR ve Mali Reform Açıklamaları - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanından VAR ve Mali Reform Açıklamaları

İbrahim Hacıosmanoğlu, VAR hatalarını minimuma indirmek ve mali tabloları düzeltmek için çalışacak.

15.10.2024 23:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu VAR'da hatalar olduğunu belirterek, "Yeni gelen direktörle beraber, bu hataları özellikle VAR'da minimuma indireceğiz. Talimatlar değiştirilecek. Kim ne söylüyorsa cezasını çekecek. Gördüğünü, duyduğunu yazmayan bizimle beraber yürümeyecek" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında federasyondaki çalışmalar, eski yönetimin mali tabloları, hakem kararları ve yabancı sayısı gibi birçok konuda ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulu olarak her kulübe eşit baktıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Yönetim kurulumuz ile aynı düşüncedeyiz. Başaramazsak, gideriz. O işleri kontrol etmek için elbette güvendiğin insanlarla çalışacaksın. Spor bakanının beni desteklemesi gerekmiyor, burası özerk bir federasyon. Rakibimi desteklediğini de hissetmedim. Biz hayatımızda para biriktirmedik, dost biriktirdik. Gizli kahramanlar var, onların sayesinde, kalbinin temiz olduğunu, niyetinin halis olduğunu insanlar anladığında seni destekliyor. Oy vereni de vermeyeni de ayırmıyoruz, herkese eşit bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mali tablolarda oynama yapılmış"

TFF'de bir önceki yönetimin gelir-gider tablolarında oynamalar yaptıklarını detaylıca aktaran Hacıosmanoğlu, "Burada futbolun temel sorunu var. Sadece Büyükekşi'den kaynaklanmıyor. 20-30 senenin birikimi var. Biz çiftlik devraldık. Bu çiftliği normal haline döndürmeye çalışıyoruz. İlk önce bölgelerden başladık, bölgeleri kapattık. Mali tablolarda oynama yapılmış. Arkadaşlarımız inceleyince, 270 milyon TL açık var. Mali direktörle arkadaşlar konuşunca, nasıl olduğunu sordum. Görevine son verdik. Kalemlerle oynama yapılmış. 2003'ün giderlerini 2004'e gösterirsen tablo temize çıkar. Para aldığın sponsorların gelirini, gelir diye yazmazsan... Detaylar ortaya çıktığı zaman duyarsınız. İleriye dönük olanlarla beraber 660 milyon TL. Şu anda yıl sonu bütçeyi dengelememiz için 660 milyon bulmamız lazım. 4 milyon 330 bin Euro misafir ağırlanmış. Geçenlerde önüme 70 bin Euro da fatura geldi. Şampiyona bittikten sonra misafirler 2-3 gün daha kalmışlar. Maç oynanan şehirlerde bile değil, lüks yerlerde kalınmış. 633 bin Euro'luk loca parası ödenmiş. 2 milyon küsür Euro bilet parası ödenmiş. Karşılığında gelirin 17 milyon TL" şeklinde konuştu.

"Kim ne söylüyorsa cezasını çekecek"

Hakem kararlarında hataların minimuma indireceklerini aktaran TFF Başkanı şunları söyledi:

"Hakemlerin maç oranında yüzde 80'i genç hakem. Yeni jenerasyon diyoruz. Kasıtlı hatalar toplumu da ilgilendirir. Bizde VAR'da hata var. Merkez Hakem Kurulu başkanımız da çalışıyor. Yeni gelen direktörle beraber, bu hataları özellikle VAR'da minimuma indireceğiz. Talimatlar değiştirilecek. Kim ne söylüyorsa cezasını çekecek. Gördüğünü, duyduğunu yazmayan bizimle beraber yürümeyecek. Şimdiki talimatta ceza veremiyorsun ama bu talimatı değiştireceğiz."

"3. Lig'deki grupları azaltacağız"

Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun kurtuluşunun amatörden geçtiğini belirterek, "Yerli havuzumuz az. Bu kargaşalardan sonra kimse amatöre dönüp de bakmıyor. Türk futbolunun kurtuluşunun amatörden geçtiğine inanıyorum. Bakanlığımızla koordineli çalışarak oralara da el atacağız. 3. Lig'deki grupları azaltacağız. Zaman içerisinde hedefimiz bir gruba düşürmek. Avrupa'da bunun örnekleri yok. Kulüplerimizle konuşarak bunun hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kulüplerin menfaatleri de önemli ancak marka değeri de önemli. Karşılıklı anlaşarak bunu yapacağız. Önümüzdeki sezona bunları yetiştireceğiz" dedi.

"Yabancı futbolcu sayısını serbest bırakacağız"

Alt ligler ve yabancı sayısıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Hacıosmanoğlu, "Takımları azaltarak yerli havuzunu artırmamız lazım. Profesyonel takımları azaltmamız lazım. 64 tane profesyonel takım var, amatördeki takım da yarışmacı takım kuruyor. Üretim nerede? Süper Lig'de çalışmalarımız yetişeceğine inanıyorum. Biz yabancıyı serbest bırakacağız. Şu anda 11 tane yabancı oynayabiliyor ama bunu nitelikli hale getirirseniz yabancı çöplüğünden Türkiye'yi kurtarmış olursunuz. Önümüzdeki sene yabancı serbest olacak. Nitelikli hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanından VAR ve Mali Reform Açıklamaları - Son Dakika

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