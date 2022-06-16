TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi. - Son Dakika
Üye Girişi

TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.

16.06.2022 15:13
TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.

TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.

TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.

YORUMLAR
500
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF bünyesindeki tüm kurulların istifasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF bünyesindeki tüm kurulların istifasını talep etti.
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:19:43. #1.11#
SON DAKİKA: TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement