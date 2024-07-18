TFF Başkanlık Seçiminde Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi 129 Oy Aldı - Son Dakika
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TFF Başkanlık Seçiminde Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi 129 Oy Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu 134, Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. Genel kurulda toplam 281 oy kullanıldı ve 18 oy geçersiz sayıldı. Kesin sonuçlar, itirazların değerlendirilmesi ve diğer oylamaların ardından açıklanacak.

18.07.2024 19:07
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday oldu.

Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanlık Seçiminde Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi 129 Oy Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Başkanlık Seçiminde Hacıosmanoğlu 134, Büyükekşi 129 Oy Aldı - Son Dakika
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