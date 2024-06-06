Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili İbrahim Burkay: Hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi - Son Dakika
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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili İbrahim Burkay: Hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili İbrahim Burkay, Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı. TFF'nin 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu' lansmanında konuşan Burkay, projelerinde şehir kulüplerinin güçlenmesi, yurt dışı ağının genişlemesi ve futbolcu ağının genişlemesini hedeflediklerini belirtti. Burkay, futbol ailesinin desteğiyle Türk futbolunun önemli bir konuma gelebileceğini ifade etti.

06.06.2024 17:14
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Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili İbrahim Burkay, futbol ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğini vurgulayarak, "Hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı, Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF 1. Başkanvekili İbrahim Burkay, "Netice olarak 1,5 yılın ardından bugün artık finali yaptık. 2024-2028 yılları arasındaki futbol projemizi kamuoyu ve futbol dünyasıyla paylaştık. Aynı zamanda Spor Bakanımıza da sunduk. Buradaki en önemli hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi. Bunun için 21 stratejik hedefin yanında 43 tane de stratejik aksiyonumuz var. Yüzlerce de bunlarla ilgili plan ve hedeflerimiz var. Projemizde şehir kulüplerinin yeniden güçlenmesi, yurt dışı ağımızın genişlemesi ve futbolcu ağımızın genişlemesini hedefliyoruz. Sürekli olarak paydaşlarımızla bir araya gelerek bunları geliştireceğiz. Daha iyiye götüreceğiz. Tabii bu süreçte futbol ailesinin bu projeye desteği çok önemli. Futbol ailesi bunu sahiplendiği takdirde Türk futbolu 5-10 yıl içerisinde Dünya'daki en önemli 10, Avrupa'da ise en önemli 5 ligin arasında yer alacaktır. Gelirleri arttırmak, ancak ve ancak barış ortamının olduğu yerde olur. Bir an evvel futbolumuzda kutuplaşmayı besleyen değil birlik ve beraberliği destekleyen alanları güçlendirmemiz gerekiyor. Tüm paydaşlarımıza ve futbol ailesine Türk futbolunun merkezinde birleşmeyi tavsiye ediyoruz. Bu strateji planının özü budur zaten" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Burkay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili İbrahim Burkay: Hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili İbrahim Burkay: Hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi - Son Dakika
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