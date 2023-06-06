TFF'de başkanlık seçimi 22 Haziran Perşembe günü yapılacak - Son Dakika
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TFF'de başkanlık seçimi 22 Haziran Perşembe günü yapılacak

06.06.2023 11:41

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 23 Haziran Cuma günü ikinci toplantı, bir kez daha çoğunluk sağlanamazsa 30 Haziran Cumartesi günü 3. toplantı gerçekleştirilecek.

TFF'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Ankara'da yapılacak.

TOPLANTI ANKARA'DA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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Son Dakika Spor TFF'de başkanlık seçimi 22 Haziran Perşembe günü yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'de başkanlık seçimi 22 Haziran Perşembe günü yapılacak - Son Dakika
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