TFF\'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa ettiğini açıkladı.

TFF'DE 4 YARGITAY ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) peş peşe istifalar yaşandı. Aralarında FF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunduğu 4 Yargıtay üyesi görevinden istifa etti.

HACIOSMANOĞLU, "YARGITAY BAŞKANI İZİN VERMEDİ" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rıdvan Gündoğdu'ya TFF'deki görevi için Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylemişti. İstifalar söz konusu açıklamadan sonra geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"ETİK KURULU BAŞKANIMIZ VAR, TANIMIYORUM"

Hacıosmanoğlu şunları söylemişti: "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedi. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futboluna liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil.'