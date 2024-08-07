TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı - Son Dakika
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TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı

TFF\'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kurumda Etik Kurulu Başkanlığı'na getirilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylemesinin ardından istifalar peş peşe geldi. Aralarında Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunduğu 4 Yargıtay üyesi, TFF'nin yönetim organlarındaki görevlerinden istifa etti.

07.08.2024 19:42
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa ettiğini açıkladı.

TFF'DE 4 YARGITAY ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) peş peşe istifalar yaşandı. Aralarında FF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunduğu 4 Yargıtay üyesi görevinden istifa etti.

HACIOSMANOĞLU, "YARGITAY BAŞKANI İZİN VERMEDİ" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rıdvan Gündoğdu'ya TFF'deki görevi için Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylemişti. İstifalar söz konusu açıklamadan sonra geldi.

TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"ETİK KURULU BAŞKANIMIZ VAR, TANIMIYORUM"

Hacıosmanoğlu şunları söylemişti: "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedi. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futboluna liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil.'

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Farmakoloji Derneği, Ömer Kerkez, Etik Kurulu, Gündoğdu, Başsavcı, Yargıtay, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Beşiktaşlılar sonuna kadar arkanda olucak ibrahim başkanım adaleti hep beraber getiricez Türk futboluna 32 16 Yanıtla
  • ferhat eser: süper ligin son 2 sezonu incelenmeli başkan 33 14 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Adam 33 6 Yanıtla
  • Emin Erol: tff de hakimlerin ne işi var zaten nasıl Bi kurum bu tff hakim adliyeye gitsin futbol temiz olsun 21 8 Yanıtla
  • Yücel Çakır: Bir Fenerbahçeli olarak bu adamla gurur duyuyorum yaşasın adalet 21 2 Yanıtla
  • Olcay Berber: adamın ham maddesi 11 4 Yanıtla
  • Sami Göksu: başkan ne demişti mit başkanlığı bizi sarallarla inceleyecekmiş sanırım başkan istihbaratı yanlış anlamış kim anlattı ise istifalar arka arkaya 1 1 Yanıtla

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