TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama - Son Dakika
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TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama

24.04.2022 18:49
TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan 36. hafta müsabakaları sonucunda Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselme hakkı kazandı. TFF olarak Sakaryaspor'u başarısından dolayı kutlar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz." denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama - Son Dakika
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