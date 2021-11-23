TFF'den açıklama: "Sayın Akın'ı yıpratmaya yönelik haberlere itibar edilmemelidir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulu üyesi Nuri Akın'ı yıpratmaya yönelik değerlendirme ve haberlere itibar edilmemesini istedi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Nuri Akın'ın TFF üyeliğine seçilmesiyle ilgili ve kamuoyunda yer alan bazı konularda yanlış bilgilere dayalı değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Sayın Nuri Akın, Türkiye'nin saygın ve başarılı iş adamlarından olup, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in bizzat talebiyle, 1 Haziran 2019'da yapılan TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesinde yönetim kurulu üyesi olarak göreve davet edilmiş ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. O günden bu yana TFF Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Sayın Akın, başta UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği için yenilenen Olimpiyat Stadyumu olmak üzere birçok çalışmanın sorumluluğunu üstlenmiştir. Federasyonumuzu temsil eden her kişi, TFF'yi temsil ettiğinin bilincindedir ve ona göre davranır. Sayın Nuri Akın'ı yıpratmaya yönelik değerlendirme ve haberlere itibar edilmemelidir."