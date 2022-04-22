TFF'den, Afyonspor'a 74 bin TL para ve hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

TFF 2. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Afyonspor- Sivas Belediyespor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübeAfyon ekibi ve yöneticilerine TFF'den adeta ceza yağdı. Olaylar sebebiyle kulüp ve yöneticilere toplamda 74 bin TL para ve hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ceza miktarları ve nedenleriyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12 bin TL, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin TL, Afyonspor kulübünün, mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırması suretiyle TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Afyonspor kulübü idarecisi Adem Yılmaz'ın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı 2 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin TL para cezası, Yılmaz'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL, Yılmaz'ın müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumıyeti ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kulüp masörü de cezalardan nasibini aldı

Öte yandan, Afyonspor kulübü masörü Adem Halit Arı'nın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, Arı'nın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR