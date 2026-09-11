TFF’den, Bodrum FK’ya anlamlı ödül: "148 kişiye tribün kapılarını açtı" - Son Dakika
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TFF’den, Bodrum FK’ya anlamlı ödül: "148 kişiye tribün kapılarını açtı"

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Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, toplumsal fayda odaklı çalışmaları nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü.

Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, toplumsal fayda odaklı çalışmaları nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Bodrum FK, saha içindeki mücadelesinin yanı sıra toplumsal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirdi. Kulüp, 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarının maçları tribünden takip edebilmesi için toplam 148 kişilik ücretsiz kombine kart kontenjanı ayırdı. Bu uygulamayla farklı kesimlerden taraftarların tribünde buluşmasına imkan sağlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum Futbol Kulübü'ne toplumsal fayda odaklı çalışmaları nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü verdi.

Ödülün ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kentle iç içe, toplum değerlerini benimseyen ve yaşatan bir kulüp olma vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Ankara, yeşil-beyazlı camianın yalnızca sahada değil, hayatın her alanında Bodrum halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF’den, Bodrum FK’ya anlamlı ödül: '148 kişiye tribün kapılarını açtı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF’den, Bodrum FK’ya anlamlı ödül: "148 kişiye tribün kapılarını açtı" - Son Dakika
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