TFF'den Ersin Aka'nın Ölümü Üzerine Açıklama

Spor

TFF'den Ersin AKA açıklaması: Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz

İSTANBUL, - 3'üncü Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Haberi alan Futbol Federasyonu 'Acımız Büyük! Bu Vahşeti Şiddetle Kınıyoruz' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "3. Lig kulüplerimizden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz.

Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."