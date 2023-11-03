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TFF maç biletlerinde usulsüzlük iddiaları karşısında sessizliğini bozdu - Son Dakika

TFF maç biletlerinde usulsüzlük iddiaları karşısında sessizliğini bozdu

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:20

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci tarafından alt liglerdeki bazı takımların bilet satışı üzerinden kara para aklamış olabileceği iddia edilmişti. Bilet fiyatlarındaki usulsüzlük iddialarına cevap veren TFF, ''Maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir.'' açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, maç biletleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve kulüplerin kara para aklama aracı olarak e-bilet sistemini ima eden iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

"HABER GERÇEK DIŞI"

TFF'den yapılan açıklamada, "31 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan, yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı bir haberle ilgili aşağıdaki açıklama zaruri hale gelmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi ve satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir.

"TFF SÜRECİN HİÇBİR AŞAMASINDA MÜDAHALEDE BULUNMAZ"

Üst iki lig olan Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır. Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz. Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

TFF NEDEN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI?

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'un fahiş bilet fiyatları belirlediğini ve kulüp sahiplerinin bu şekilde yurtdışı bahis gelirlerini legalleştirdiğini iddia etmişti. Fahiş fiyatla satışa çıkan biletlerin Passolig sistemi üzerinden satılmış göründüğü, ancak maça kimsenin gelmediği belirtilmişti. Tuzlaspor cephesi ise bu iddiaları Ağırel'in açıklamayı yaptığı TV programında yalanlamıştı.

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF maç biletlerinde usulsüzlük iddiaları karşısında sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF maç biletlerinde usulsüzlük iddiaları karşısında sessizliğini bozdu - Son Dakika
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