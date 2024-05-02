Türkiye Futbol Federasyonu'ndan imza sayısıyla ilgili açıklama: "Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür." - İSTANBUL
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