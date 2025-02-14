TFF'den Maç Çekilme Cezalarına Katı Düzenleme - Son Dakika
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Spor

TFF'den Maç Çekilme Cezalarına Katı Düzenleme

TFF, maç çekilme cezalarını artırarak kulüplere ve yöneticilere ağır yaptırımlar getirdi.

14.02.2025 20:21
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderken, maçtan çekilme cezasına arttırdı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,

1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,

2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,

3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF'den Maç Çekilme Cezalarına Katı Düzenleme - Son Dakika

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