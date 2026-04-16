TFF'den Saygı Duruşu Kararı - Son Dakika
TFF'den Saygı Duruşu Kararı

16.04.2026 19:39
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

